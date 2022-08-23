Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Кутуково без воды
Каждый год вынуждены сидеть без воды....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Кутуково без воды
Каждый год вынуждены сидеть без воды. В чем причина периодической засухи в селе Кутуково Суздальского района?
- "Звездная" трасса
Теперь тренироваться можно и летом. В Александрове открылась лыжероллерная трасса с биатлонным стрельбищем.
- "Поехавшая"
И велопоездка стала основой для фильма. Кинорежиссер Антон Маслов выбрал Гороховец в качестве площадки для съемок.