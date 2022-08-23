Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Кутуково без воды Каждый год вынуждены сидеть без воды....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Кутуково без водыКаждый год вынуждены сидеть без воды. В чем причина периодической засухи в селе Кутуково Суздальского района?- "Звездная" трассаТеперь тренироваться можно и летом. В Александрове открылась лыжероллерная трасса с биатлонным стрельбищем.- "Поехавшая"И велопоездка стала основой для фильма. Кинорежиссер Антон Маслов выбрал Гороховец в качестве площадки для съемок.