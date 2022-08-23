Прокуратура обратилась с иском в суд

В Камешковском районе прокурорский надзор в сфере безопасного дорожного движения выявил, что один водитель не может управлять любым видом транспорта по состоянию здоровья. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.Установлено, что мужчина, имеющий водительские права, уже после получения документа находился в Камешковской центральной районной больнице с параноидной шизофренией (тип лечения – эпизодический).Известно, что с наличием психического расстройства запрещено иметь водительское удостоверение. Ведомство направила иск в суд, в котором требовала лишить прав водителя.