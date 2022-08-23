Конфликт возник между мужчинами в ходе пьянки

В Камешково Владимирской области мужчину обвинили в убийстве и заключили под стражу, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.Трагедия случилась в ночь на 19 августа в одном из общежитий. Под алкогольным опьянением двое мужчин поссорились, и началась драка. Обвиняемый ударял знакомого по голове. Мужчина скончался, не перенеся нанесенных ему травм.Установлено, что фигурант уже был осужден за подобное преступление. Он частично признал свою вину по данному делу.