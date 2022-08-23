Конфликт возник между мужчинами в ходе пьянки
В Камешково Владимирской области мужчину обвинили в убийстве и заключили под стражу, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.
Трагедия случилась в ночь на 19 августа в одном из общежитий. Под алкогольным опьянением двое мужчин поссорились, и началась драка. Обвиняемый ударял знакомого по голове. Мужчина скончался, не перенеся нанесенных ему травм.
Установлено, что фигурант уже был осужден за подобное преступление. Он частично признал свою вину по данному делу.