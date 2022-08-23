22 августа в ходе оперативного совещания глава региона Александр Авдеев дал ряд поручений по одной...

22 августа в ходе оперативного совещания глава региона Александр Авдеев дал ряд поручений по одной из актуальных тем – ситуации с природными пожарами во Владимирской области. Наиболее сложная обстановка складывается в Гусь-Хрустальном, Камешковском, Петушинском и Селивановском районах. Утром 22 августа было зафиксировано 4 новых возгорания, сообщает пресс-служба администрации региона.Первый заместитель начальника ГУ МЧС России Руслан Блинов сообщил, что ввиду того, что вся текущая неделя будет жаркой, засушливой, без осадков, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме повышенной готовности, Главное управление МЧС России перешло на усиленный вариант несения службы.Для стабилизации оперативной обстановки в ближайшее время планируется передислоцировать основную массу федеральных сил в те районы области, где лесопожарная обстановка будет наиболее острой.Александр Авдеев поручил муниципалитетам, где складывается наиболее сложная ситуация с пожарами, использовать имеющиеся резервы из других районов области. Мониторинг обстановки должен быть непрерывным, обо всех изменениях в её развитии глава региона должен получать оперативный доклад.«Необходимо уже сейчас формировать резерв сил и средств на границе с Рязанской областью, в районе посёлка Великодворский Гусь-Хрустального района, мы должны быть готовым к худшему сценарию. В Селивановском районе будем действовать на опережение – до возможного ухудшения ситуации перебросим туда резерв сил. Прошу главу района подготовить всю необходимую для этого базу – питание, размещение, подвоз ГСМ», – поставил задачу Александр Авдеев.Фото https://www.pxfuel.com/