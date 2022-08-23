Команда знаменитого кинорежиссера Антона Маслова работает во Владимирской области. Наш регион стал...

Команда знаменитого кинорежиссера Антона Маслова работает во Владимирской области. Наш регион стал одной из съемочных площадок нового фильма "Поехавшая". В основе- реальная история необычного велопохода по необъятной России. Слово- Марии Платанюк.– Ребята, художники, нужна наша интерьерная площадка для съемки, большая.Гороховец снимается в кино! В кадре- местные красоты. И знаменитая Лысая гора. Место невероятной силы. Одно из самых красивых и загадочных на гороховецкой земле. Именно его для работы над новым фильмом "Поехавшая" выбрал режиссер Антон Маслов. В титрах будет и Киноцентр Владимирской области. Он помогал получить разрешение на съемки на памятнике археологии, решить организационные вопросы.Антон Маслов, режиссер фильма "Поехавшая":– Очень красиво, нам дико понравилось. Так случилось, что мы здесь уже третий раз за 2 месяца. Началось все еще весной, мы здесь были когда все-то еще расцветало. Очень красивое живописное место. И мы просто поняли, что найти лучше мы не можем. У нас романтическая история.Проект поддерживает Министерство культуры Российской Федерации. Средства выделил Фонд кино.В основе кинокартины- книга писателя и путешественницы Анны Смолиной- "А чего дома сидеть?". Реальные события ее жизни. Собака, велосипед, Магадан. Дорога к матери после 13 лет разлуки. Сценарий "оброс" новыми деталями, но сохранил главное. "Поехавшая"- это история побега от обыденности. К приключениям и чему-то новому.Анна Смолина, писатель, путешественница, автор книги "А чего дома сидеть?":– Мне это даже в какой-то момент нравится. Посмотреть, какие варианты могли быть. Потому что у меня получилось доехать относительно комфортно и спокойно. А учитывая, что это непростой путь, длинный, он длился 6 месяцев, полгода я ехала и могло произойти все что угодно.Свой новый фильм режиссер Антон Маслов снимает в разных регионах России. На Алтае, в Башкирии, Владимирской области, Москве. Финал планируют на Байкале. Для всей команды "Поехавшей"- это прекрасная возможность открыть новые уголки родной страны и заново "влюбиться" в нее.– Каждый регион, он отличается какой-то своей прелестью. И каждый год в виду, что не все регионы страны, но очень многие, становятся лучше. По инфраструктуре, я вижу, что очень ухаживают за городами. Это очень здорово.Героиню Ольги Лерман- Аню- ждут не только тысячи километров пути, но и встречи с разными людьми. Бывшим возлюбленным Ромой (его сыграет Дмитрий Чеботарев) и классным парнем Валерой. Его образ в "Поехавшей" воплощает Виктор Хориняк.– Мы снимаем не документальное кино, не документальную историю путешествия Анны. Мы снимаем художественное. Поэтому некоторые герои, некоторые поступки, некоторые локации, имена- они вымышленные. Для, так сказать, усугубления наших образов. И для интереса. Доя того, чтобы зрителю было от чего вздыхать, ахать, охать в зрительном зале.Поклонников творчества режиссера Антона Маслова ждет несколько невероятных "дорожных историй". "Поехавшей" предстоит пройти немало испытаний, но это будет ее путь. К счастью и самой себе.Мария Платанюк."Вести-Владимир" при содействии Киноцентра Владимирской области