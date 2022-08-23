22 августа в Казани состоялись финальные схватки по греко-римской борьбе Спартакиады сильнейших, в...

22 августа в Казани состоялись финальные схватки по греко-римской борьбе Спартакиады сильнейших, в которых принимали участие владимирские спортсмены Абуязид Манцигов, Артур Саргсян, Роман Иванов, Никита Метлин и Тембулат Абазов.Артур Саргсян победил в финальном бою в весовой категории до 97 кг в поединке против Александра Головина со счётом 3:1 и стал обладателем золотой медали Спартакиады. Абуязид Манцигов выиграл поединок за третье место в весе до 77 кг против Егора Депцова со счётом 11:2 и получил бронзовую медаль.Фото пресс-службы администрации Владимирской области