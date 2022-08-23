Многим растениям изобретательный народный ум даёт говорящие названия: венерин башмачок,...

Многим растениям изобретательный народный ум даёт говорящие названия: венерин башмачок, мать-и-мачеха, серпорез, солдатская трава, пастушья сумка и т.д. К слову, все они являются лечебными. Как и этот представитель флоры, о котором рассказали ведущие рубрики "Во саду ли, в огороде" на "Радио России Владимир" Виктория Михеева и Валентина Блинова.- Валентина Васильевна, мы рассказывали о многих пряных травах. Давайте сегодня расскажем ещё об одном - змееголовнике молдавском. Он из Молдавии?- Там его давно выращивают. У него много полезных свойств. Приятный аромат, красивый внешний вид. Его ещё Карл Линней описывал, другие ученый изучали. Его много видов. Есть однолетние, есть многолетние. Семейство яснотковые, губоцветные. По-разному называют. С латинского в переводе "голова дракона". Это отражает форму венчика цветка. Родиной считается Турция и Иран. Но выращивают и у нас в Крыму, Сибири, в южных районах, в Молдавии, Украине. Используется вегетативная часть. Срезается 10-15 см над землёй. Нежная часть. Там больше полезных лекарственных веществ. Заваривают в чай, используют для косметических целей, для консервирования.- А какой у него аромат?- В нём много эфирных масел, которые придают ему лимонный аромат. Химический состав в процессе хранения мало изменяется. Хорош для банных процедур. Вещества, которые в нём содержатся, убивают микробов кокковой формы, не вызывают привыкание, действуют постоянно. Действует противовоспалительно. В народной медицине - успокоительное, болеутоляющее, противосудорожное, возбуждает аппетит, улучшает пищеварение, от невралгии, мигрени, сильного сердцебиения, от зубной и головной боли, суставных болях, простудных заболеваний. А растертые листья помогают лечить гнойные раны.- Но только надо посоветоваться с врачом.- Да. Он ещё и эстрагеноподобный. Это стимулирует деятельность надпочечников. Ложку на стакан настаивают 10-15 минут и принимают треть стакана 3 раза в день.- А особенности выращивания.- Можно семенами, можно рассадой. на расстоянии 20-25 см. Первое время хорошо полить. А потом он засухоустойчив. Переносит бедные почвы. Соседствует хорошо с другими пряно-ароматическими травами. Может размножаться самосевом. У него интересные плоды. Называются эрем. Четыре орешка. Попробуйте вырастить змееголовник молдавский.- То есть пусть вас не пугает название змееголовник, ничего устрашающего в нём нет, одна только польза. На сегодня всё.Фото ВК "Радио России Владимир"