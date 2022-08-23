Данное искусство направлено на привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения реки

Во Владимире ржавые плиты под мостом, где протекает река Клязьма, переделали в арт-объект.Уличный художник Мишкин исполнил авторскую художественную работу, интерпретировав по-своему непримечательное пространство: теперь на месте ржавых бетонных плит владимирцы смогут увидеть огромных размеров плитки шоколада «Бабаевский». «Шоколад» заметен с моста, если двигаться в сторону Загородного парка.Владимирский стрит-арт-художник реализовал данную идею, чтобы обратить внимание властей и общественности на загрязненную отходами реку, которая находится на грани экологической катастрофы.