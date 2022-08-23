Сегодня, 23 августа, около часа ночи загорелся автомобиль на улице Вокзальной у дома 16а во...

Сегодня, 23 августа, около часа ночи загорелся автомобиль на улице Вокзальной у дома 16а во Владимире. В службу МЧС поступило сообщение о возгорании.На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление в моторном отсеке. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 2 квадратных метов. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 9 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области