Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области сообщает о начале присоединения...

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области сообщает о начале присоединения Межрайонной ИФНС России №10 по Владимирской области и Межрайонной ИФНС России №12 по Владимирской области к ИФНС России по Октябрьскому району г. Владимира. Одновременно она будет переименована в Межрайонную ИФНС России №14 по Владимирской области. Завершить процедуру планируется 19 сентября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.Приём налогоплательщиков будет осуществляться в Межрайонной ИФНС России №14 по Владимирской области будет осуществляться в операционных залах по следующим адресам:г. Владимир, 1-й Коллективный проезд, 2-А;г. Владимир, ул. Садовая, 16-Б;г. Владимир, Суздальский проспект, 9.В платёжных документах, начиная с 19 сентября 2022 года, для оплаты налогов, сборов, пеней, штрафов и страховых взносов необходимо указывать следующие реквизиты:Банк получателя: Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г.ВладимирБИК банка получателя: 011708377Номер счёта получателя: 40102810945370000020Казначейский счёт для осуществления и отражения операций по учёту и распределению поступлений 03100643000000012800Получатель: УФК по Владимирской области (Межрайонная ИФНС России № 14 по Владимирской области)ИНН/КПП получателя (ИНН/КПП НО администратора платежа): 3328009708/332801001.Фото пресс-службы администрации Владимирской области