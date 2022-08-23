Объявлены 2 муниципальных контракта. Первый – на обслуживание двух социальных маршрутов №10с и №24с, второй на маршрут №27. Контракты будут заключены на 5 лет с момента вступления в силу, то

Объявлены 2 муниципальных контракта. Первый – на обслуживание двух социальных маршрутов №10с и №24с, второй на маршрут №27. Контракты будут заключены на 5 лет с момента вступления в силу, то есть до 2027 года. Срок подачи заявок до 5 сентября. По проекту контракта, на маршруте №10с должны работать 3 автобуса большого класса. Они будут курсировать