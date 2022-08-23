15 августа в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился 26-летний местный житель. Во...

15 августа в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился 26-летний местный житель. Во время отдыха в одном из городских баров у него пропал мобильный телефон стоимостью 24 000 рублей.Сотрудники уголовного розыска городского УМВД установили личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 50-летний местный житель. Полицейские изъяли у мужчины похищенный гаджет.Фигурант свою вину признал, в отношении него возбуждено уголовное, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Похожий случай 17 августа: похищен с барной стойки мобильный телефон, принадлежащий 21-летней сотруднице кафе. Потерпевшая оценила материальный ущерб в 25 000 рублей и обратилась в полицию. Оперативники во взаимодействии с полицейскими ППС установили, что к совершению преступления причастен 52-летний безработный местный житель. Мужчина был задержан, а похищенный гаджет изъят.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.Фото https://www.pxfuel.com/