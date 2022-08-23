В Меленковском районе Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении...

В Меленковском районе Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя города Меленки.Напомним, фигуранту предъявлено обвинение в приобретении и хранении товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.Установлено, что обвиняемый в частном доме и гараже в городе Муром незаконно хранил немаркированные табачные изделия, которые планировал реализовать местным жителям.Из оборота были изъяты в общей сложности 33 тысячи пачек сигарет неизвестного происхождения различных наименований на общую сумму более 3,8 миллиона рублей.Факт приобретения и хранения немаркированной табачной продукции выявлен сотрудниками регионального УФСБ в марте 2022 года.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, свою вину мужчина признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/