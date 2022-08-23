Ему грозит 10 с половиной лет исправительной колонии

Во Владимирской области судом был вынесен приговор 29-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве, краже и хищении денег с банковского счета.По информации Следственного комитета Владимирской области, 4 февраля этого года 29-летний мужчина из Александрова встретился с бывшим 39-летним соузником в электричке, и тот обратился с просьбой проводить его до общежития. На месте знакомый забрал «закладку» с наркотиком и употребил ее. Употребив запрещенное вещество, мужчина стал неадекватен и начал браниться на сопроводителя. Фигурант дела в ответ начал агрессивно себя вести и ударил оскорбителя ножом в грудь и шею. Потерпевший скончался от нанесенных ему ран на месте происшествия.После убийства 29-летний обвиняемый ограбил жертву, забрав из карманов телефон и карточку. На чужие деньги с карты он успел взять несколько батонов хлеба и бутылку воды.Мужчине был вынесен приговор – 10,5 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.Приговор в законную силу еще не вступил.