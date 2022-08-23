Масочный режим действует в учреждениях здравоохранения и соцзащиты

Во Владимирской области в учреждениях здравоохранения и соцзащиты снова ввели масочный режим в свете сложившейся ситуации с заболеваемостью COVID-19, веб-сайт администрации Владимирской области в результате оперативного совещания.с 21 августа действует 364 места для госпитализированных пациентов с COVID-19. Около 60% - свободный коечный фонд.Областные лаборатории по проведению ПЦР-тестирования или экспресс-диагностики готовы к работе. Все виды вакцины доступны для жителей.По информации Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в области выявлен 161 новый случай коронавируса. Амбулаторное лечение сейчас очень частое явление. Медицинский персонал, в том числе и в подразделениях скорой медицинской помощи, перегружен работой. Обдумывается вопрос материального стимулирования работников в скорой помощи.