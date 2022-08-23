С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон об образовании. Изменения коснутся и...

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон об образовании. Изменения коснутся и обучения студентов-инвалидов. Теперь, если инвалидность установлена после получения первого профессионального образования, можно получить второе высшее бесплатно - на бюджетной основе.Об этом на встрече с воспитанниками владимирской спортивно-адаптивной школы рассказал Депутат Госдумы, член фракции КПРФ Олег Смолин. Беседа со спортсменами прошла на базе спорткомплекса ВлГУ. Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы прибыл по приглашению местного отделения КПРФ, встретился с руководством вуза и студентами. Он отметил, опыт 33 региона в развитии ряда паралимпийских видов спорта - пример для многих других областей.Олег Смолин, депутат Государственной Думы РФ, член фракции КПРФ:- Опыт спортивно-адаптивной школы, на мой взгляд, опыт, который заслуживает внимания других регионов. У меня, например, такой единой спортивно-адаптивной школы в моей родной Омской области нет, хотя там есть специальный паралимпийский центр и многие другие успешные виды подготовки спортсменов-паралимпийцев.