Во Владимирской области выявили 161 случай заражения коронавирусом за сутки на 23 августа. Днем ранее было 157. В больницу госпитализировали 35 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в

Во Владимирской области выявили 161 случай заражения коронавирусом за сутки на 23 августа. Днем ранее было 157. В больницу госпитализировали 35 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратились 8 людей. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 154 798. В лидерах по заражениям Владимир с 30 заболевшими за сутки. На