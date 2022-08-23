Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владимиру задержали...

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владимиру задержали 25-летнего жителя областного центра.В июле текущего года фигурант, находясь на территории одного из строящихся объектов в городе Владимире, похитил металлические стропы для автомобильного крана. Стропы стоимостью около 20 000 рублей злоумышленник сдал в пункт приема металлолома, выручив 400 рублей. Местный житель, задержанный оперативниками, дал признательные показания, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.В настоящее время следователем следственного отдела ОП № 1 УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Подозреваемый избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.