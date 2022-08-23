Прокуратурой Киржачского района установлено, что между администрацией города Киржача и обратившимся...

Прокуратурой Киржачского района установлено, что между администрацией города Киржача и обратившимся заключен договор социального найма о передаче в бессрочное владение и пользование изолированного жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенного в доме по ул.Фрунзе районного центра. Впоследствии указанный дом признан аварийным.Несмотря на то, что первоначально установленный срок переселения жителей из указанного дома истёк, нового жилого помещения предоставлено не было. Дальнейшая эксплуатация дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, нарушает конституционные права граждан на безопасные условия проживания.Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление об обязании администрации г. Киржача в срок до декабря 2022 года предоставить семье заявителя по договору социального найма равнозначное благоустроенное жилое помещение, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Требования прокурора судом удовлетворены, исполнение решения контролируется прокуратурой.Фото https://www.pxfuel.com/