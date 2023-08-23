На трассе М-7 во Владимирской области сгорел грузовой фургон. Сегодня в 7 часов утра поступил...

На трассе М-7 во Владимирской области сгорел грузовой фургон.Сегодня в 7 часов утра поступил сигнал о возгорании грузового автомобиля в Петушинском районе, на 134 километре трассы М-7.По прибытии пожарных подразделений наблюдалось горение кузова на площади 39 кв. м., сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекаются 2 единицы техники, 7 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает его причину.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.