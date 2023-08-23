На этой неделе «ЭнергосбыТ Плюс» провел ограничения должников во Владимире.

На этой неделе «ЭнергосбыТ Плюс» провел ограничения должников во Владимире. В результате 74 недобросовестных клиента остались без света.Суммы их долга составляют от 3 тыс. до 203 тыс. рублей. Потребители в соответствии с действующим законодательством были оповещены за 20 дней до даты ограничения, но, к сожалению, оплату так и не произвели. Теперь они получат электричество только после полного погашения долга, оплаты пеней и стоимости подключения.По 38 адресам были устранены самовольные подключения. Сумма штрафа за самовольное подключение к электросетям для физических лиц составляет от 10 до 15 тысяч рублей.«Во время рейда 4 должника сразу же внесли оплату на сумму 55 тыс. рублей. Мы рекомендуем клиентам не доводить дело до применения крайних мер. Наша компания готова предложить вариант реструктуризации задолженности для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации», - прокомментировала руководитель отдела по сбору денежных средств физических лиц Юлия Афонина.Для быстрой оплаты задолженности клиенты также могут воспользоваться дистанционным , который позволяет внести платеж оперативно и без комиссии через систему быстрых платежей.Реклама.