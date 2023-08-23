Сегодня наше общество как никогда нуждается в единстве и сплочённости.

Сегодня наше общество как никогда нуждается в единстве и сплочённости. Всем миром мы пытаемся поддержать тех, чья мирная жизнь несправедливо и внезапно прервалась. Частью этой важной помощи стала выставка агитационных плакатов «Мы вместе. Россия и Донбасс», которая открылась 22 августа на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде.Возродить искусство плакатаВыставка «Мы вместе. Россия и Донбасс» проводится в рамках проекта «Война и мир языком плаката», организованного Издательским домом «Аргументы и факты» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Государственного исторического музея.В течение трёх последних месяцев на сайте проекта проходил конкурс, в котором приняли участие художники со всей страны: ученики школ искусств, студенты и известные живописцы. На конкурс поступило свыше 200 работ. Экспертное жюри выбрало 30 лучших плакатов. Победители вошли в экспозицию выставок в городах-участниках проекта: Владимире, Нижнем Новгороде, Ярославле и Чебоксарах.«Искусство агитационного плаката в наши дни несправедливо забыто. Нам хотелось его возродить, - отметил на открытии выставки советник генерального директора акционерного общества «Аргументы и факты» Николай Терещенко. - Была тревога: а какие мы работы получим в итоге? Как же порадовал результат! А ведь 80% работ созданы совсем юными художниками».Главный редактор «АиФ-Нижний Новгород» Ольга Морозова сообщила, что нижегородцы приняли самое активное участие в конкурсе. Сразу четыре картины наших земляков были отобраны в числе лучших и представлены на выставке.«Отдельно хотелось бы сказать о нижегородских юных художниках, - подчеркнула Ольга Морозова. - Возможно, профессиональными живописцами ребята в дальнейшем не станут, а выберут другую стезю, но уже сейчас можно говорить: они настоящие граждане России. Можно только гордиться, что мы живём с ними рядом».Вдохновил Александр НевскийНижегородцам, принявшим участие в выставке, вручили благодарственные письма и подарки. Ученице «Детской школы искусств» рабочего посёлка Бутурлино, 12-летней Злате Ворошиловой о конкурсе «АиФ» рассказала преподаватель Анастасия Сычёва. Идею будущего плаката разрабатывали вместе. В итоге решили совместить славное прошлое нашей страны в образе благоверного князя Александра Невского и настоящее в лице современного защитника Родины в зоне СВО.Ещё одна победительница конкурса «АиФ», член Союза художников России, преподаватель Детской художественной школы города Бор Татьяна Яковлева говорит, что она человек с активной гражданской позицией. Всегда с удовольствием участвует во всех творческих патриотических мероприятиях.«Идея плаката ко мне пришла после просмотра фотографий времён Великой Отечественной войны. Я вдохновилась образами людей того времени, захотела создать собирательный образ российского солдата, - рассказала Татьяна Яковлева. - А на заднем фоне в технике печати создала образы людей, которых он защищает: матери, бабушки, детей. Работу над плакатом наблюдали мои ученики. Думаю, для них это будет примером создания патриотического искусства».Приём работ ведётся на сайте проекта до 30 августа 2023 года. Также идёт народное голосование за лучшие плакаты. Присылайте, смотрите и голосуйте!