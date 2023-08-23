Более 80 камер фиксации нарушений правил движения установят на владимирских перекрестках. К...

Более 80 камер фиксации нарушений правил движения установят на владимирских перекрестках.К установке запланированы видеокамеры на 86 перекрестках Владимирской городской агломерации, сообщил региональный Минтранс.Это будет сделано в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в целях развития интеллектуальной транспортной системы.Таким образом, в областном центре и его окрестностях будет создана подсистема видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций.Видеонаблюдение будет усилено с целью оценки состояния транспортного потока, дорожного полотна и элементов дорожной инфраструктуры. А также идентификации дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций и фактов нарушения правил дорожного движения, уточнили в Минтрансе.Фото: https://www.pxfuel.com