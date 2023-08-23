Более 80 камер фиксации нарушений правил движения установят на владимирских перекрестках.
К...
Более 80 камер фиксации нарушений правил движения установят на владимирских перекрестках.
К установке запланированы видеокамеры на 86 перекрестках Владимирской городской агломерации, сообщил региональный Минтранс.
Это будет сделано в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в целях развития интеллектуальной транспортной системы.
Таким образом, в областном центре и его окрестностях будет создана подсистема видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций.
Видеонаблюдение будет усилено с целью оценки состояния транспортного потока, дорожного полотна и элементов дорожной инфраструктуры. А также идентификации дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций и фактов нарушения правил дорожного движения, уточнили в Минтрансе.
Фото: https://www.pxfuel.com