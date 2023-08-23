Через Владимир будет ходить дополнительный поезд Нижний Новгород-Москва.
В связи с повышенным...
Через Владимир будет ходить дополнительный поезд "Нижний Новгород-Москва".
В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки между двумя городами назначен дополнительный состав, сообщила пресс-служба ГЖД.
Скорый дневной поезд №235/236 сообщением Нижний Новгород – Москва будет курсировать 24, 28 и 30 августа, 1, 3, 5, 7, 11, 13, и 15 сентября.
- отправление из Москвы в 09:05, прибытие в Нижний Новгород в 13:57;
- отправление из Нижнего Новгорода в 16:43, прибытие в Москву в 22:09
Фото: https://www.pxfuel.com