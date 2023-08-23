Проверки точек общепита показали серьёзные нарушения санитарных требований. Об этом сообщает Роспотребнадзор области. Напомним, в общей сложности от некачественной еды пострадали 107

Проверки точек общепита показали серьёзные нарушения санитарных требований. Об этом сообщает Роспотребнадзор области. Напомним, в общей сложности от некачественной еды пострадали 107 человек, из них 23 ребёнка. В пресс-релизе регионального Роспотребнадзора поясняют: “В результате рассмотрения материалов административного дела об отравлении шаурмой, направленных Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области в районные суды города Владимира, 23 августа 2023