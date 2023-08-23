Чуть больше двух недель остается до выборов депутатов Законодательного собрания Владимирской...

Чуть больше двух недель остается до выборов депутатов Законодательного собрания Владимирской областиУже завтра типография завершит работу по печати и упаковке избирательных бюллетеней. Об этом сегодня заявил на брифинге председатель облизбиркома Вадим Минаев.На пятницу запланирована процедура передачи бюллетеней управлению спецсвязи. А уже оттуда они будут доставлены в территориальные комиссии, где их примут под охрану сотрудники правоохранительных органов. Это произойдет не позднее 6 сентября.Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области:- Мы передадим бюллетени сотрудникам спецсвязи, которые в течении нескольких дней доставят эти избирательные бюллетени до территориальных избирательных комиссий. В оставшееся до дня голосования время члены участковых избирательных комиссий проведут процедуру пересчета избирательных бюллетеней, а также в соответствии с законом они защитят эти бюллетени поставив две подписи членов участковых избирательных комиссий и поставив печать.