Он будет ходить в августе и сентябре.

В августе и сентябре запустят дополнительный поезд, которым жители Владимирской области может воспользоваться для поездки в Москву и Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Поезд пойдет 24, 28 и 30 августа, а также 1, 3, 5, 7, 11, 13 и 15 сентября. Из Москвы будет отправляться в 09.05, прибытие в Нижний Новгород - в 13.57. Из Нижнего Новгорода состав отходит в 16.43, в столицу прибудет в 22.09.Комфортабельные вагоны оборудованы кондиционерами, розетками для подзарядки гаджетов, биотуалетами. Для маломобильных пассажиров предусмотрено специализированное купе.