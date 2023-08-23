Двум жителям Мурома грозит реальный срок за кражу рельсов с железнодорожных путей.
В отношении...
Двум жителям Мурома грозит реальный срок за кражу рельсов с железнодорожных путей.
В отношении бывшего сотрудника полиции района и жителя города Мурома заместителем прокурора Селивановского района утверждено обвинительное заключение. Они обвиняются в краже в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Установлено, что летом 2022 года мужчины договорились украсть рельсы с железнодорожных путей.
Согласно договорённости, один из них должен был найти рабочих для демонтажа рельс, организовать их перевозку и сдачу в пункт приема металла, а второй, являясь сотрудником полиции - обеспечить беспрепятственную транспортировку.
Во время транспортировки украденных рельс, перевозящий их автомобиль был остановлен сотрудником ДПС, но злоумышленник убедил инспектора в законности перевозки.
Вырученные деньги от сдачи металла, в сумме более 400 тыс рублей подельники поделили между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено в Селивановский районный суд.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Фото pxfuel.com