Двум жителям Мурома грозит реальный срок за кражу рельсов с железнодорожных путей. В отношении...

Двум жителям Мурома грозит реальный срок за кражу рельсов с железнодорожных путей.В отношении бывшего сотрудника полиции района и жителя города Мурома заместителем прокурора Селивановского района утверждено обвинительное заключение. Они обвиняются в краже в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Установлено, что летом 2022 года мужчины договорились украсть рельсы с железнодорожных путей.Согласно договорённости, один из них должен был найти рабочих для демонтажа рельс, организовать их перевозку и сдачу в пункт приема металла, а второй, являясь сотрудником полиции - обеспечить беспрепятственную транспортировку.Во время транспортировки украденных рельс, перевозящий их автомобиль был остановлен сотрудником ДПС, но злоумышленник убедил инспектора в законности перевозки.Вырученные деньги от сдачи металла, в сумме более 400 тыс рублей подельники поделили между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.Уголовное дело направлено в Селивановский районный суд.Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.Фото pxfuel.com