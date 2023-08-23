Тимати и Алена Шишкова были вместе несколько лет, у пары подрастает дочь Алиса.

Тимати и Алена Шишкова были вместе несколько лет, у пары подрастает дочь Алиса.После расставания модель ушла в тень. Время от времени женщина все же появлялась на публике, а затем получала порцию ненависти в свою сторону: народ и пресса критиковали ее за странный внешний вид, одутловатое лицо и болезненную худобу.Как оказалось, у Алены Шишковой действительно были проблемы со здоровьем. В личном блоге модель рассказала, что восемь лет пыталась справиться с расстройством пищевого поведения (РПП) – булимией и анорексией. Помимо этого, у экс-подруги Тимати была серьезная зависимость от мочегонный препаратов.По словам Шишковой, ее случай борьбы с РПП был нетипичным именно из-за того, что она сидела на мочегонных. Модель очень хотела набрать вес, но не могла отказаться от препаратов, так как сразу же отекала. Постепенно организм перестал справляться, у Алены Шишковой начались судороги и обмороки.Свои проблемы она скрывала даже от родных, практически перестала выходить из дома. В итоге модель отказалась от еды и воды, постоянно "возвращала" все съеденное, потому что не могла смотреть на себя в зеркало из-за отеков.Весной этого года проблемы достигли критической отметки, и Шишкова обратилась в Центр изучения расстройств пищевого поведения, куда поступила с весом 45 килограммов при росте под 180 сантиметров. В клинике она провела два с половиной месяца, где с ней работали медики и психологи. За это время модель набрала 15 килограммов и продолжает проходить реабилитацию."Врачам удалось перезапустить мой организм. Удалось побороть зависимость к мочегонным препаратам", – рассказала Алена Шишкова.