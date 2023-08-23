Во Владимирской области бывший полицейский и житель Мурома предстанут перед судом по обвинению в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Во Владимирской области бывший полицейский и житель Мурома предстанут перед судом по обвинению в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Преступление было совершено летом прошлого года. Правоохранители установили, что подозреваемые тайно похитили рельсы с подъездных железнодорожных путей. Один из сообщников нанял рабочих, организовал демонтаж и доставку рельсов в пункт приёма металлолома. А второй на тот момент был полицейским и прикрывал эту незаконную деятельность. К примеру, однажды транспорт с ворованным добром остановил сотрудник ДПС, но страж порядка усыпил его бдительность и убедил, что всё в порядке.Подельники выручили за рельсы свыше 400 тыс. рублей.Сегодня уголовное дело передано в суд. В ведомстве отмечают, что фигурантам светит до 6 лет заключения.