Елена Цыбаева из Владимира поделилась впечатлениями своего первого мотопутешествия Что главное в...

Елена Цыбаева из Владимира поделилась впечатлениями своего первого мотопутешествияЧто главное в копилке байкера? Конечно, километры и яркие истории. Наша землячка Елена Цыбаева только что вернулась из своего первого мотопутешествия и готова вдохновлять своими впечатлениями. Слово Ангелине Свищ.По-девчачьи и со вкусом Елена Цыбаева покоряет российские дороги. На своей "Бандитке" девушка проехала от Владимира до Уфы и вернулась назад. В качестве спутника - фиолетовый единорог. Транспорт для путешествия выбрала необычный- мотоцикл мощностью в 12 лошадиных сил. Расстояние в 991 километр мотоциклистка проехала за полторы недели. Это ее первое большое мотопутешествие.Елена Цыбаева, путешественница:- Мототема мне оказалась интересной, потому что это необычный вид спорта для девочки - необычный вид езды в первую очередь. Не все девочки катаются на мотоциклах. Поэтому я решила попробовать.Мотоспортом девушка занимается 7 лет. Но свой собственный мотоцикл купила только в прошлом году, а в этом решилась на путешествие. К морю не хотелось.Елена Цыбаева, путешественница:- Однажды в 9 классе мы съездили на выпускной в Казань. В Казань я просто влюбилась в этот город. Хочу возвращаться туда снова и снова. Может, кстати по этому я и выбрала Уфу.Елена давно хотела посмотреть на родную страну под другим углом. Потому по пути она останавливалась в основном в маленьких городах. Но больше всего в поездке впечатлил, конечно, Башкортостан.Елена Цыбаева, путешественница:- Приезжаешь в другие республики как в другие страны. Совсем другие законы, порядки, хотя по сути та же Россия.Экипировка у девушки серьезная: мотокуртка - российская, мотоцикл - китайский, шлем - итальянский. Всё девушка стилизовала под себя. Она уверена, даже за рулем мотоцикла важно оставаться леди. На дорогах владимирскую путешественницу узнавали по фиолетовым косичкам.- Меня узнавали на дорогах. Мне потом будучи в Уфе там отдыхала, потом посторонние люди писали:"Мы вас видели на трассе. Не могли вас не узнать, у вас косички и единорожка. Это вы! мы вас видели!". Посты которые я выкладывала лайкали очень много людей.За путешествием Елены наблюдали родственники и коллеги - в социальных сетях. Дальнобойщики уступали дорогу и моргали фарами, а сотрудники ГИБДД желали хорошего пути.Елена Цыбаева, путешественница:- Меня даже остановил мотобат. Который я видела впертый раз в жизни. Отнеслись ко мне очень даже хорошо, посмеялись, пошутили, узнали откуда я, ну соответственно проверили документы сними все в порядке. Пожелали хорошего пути и отпустили.В дороге - непременно с песней. Не только ради настроения, но чтобы быть в тонусе. Девушка говорит, не повезло только с погодой. Выехала и "собрала" все дожди, на смену которым пришла жара.- Техника не выдерживала жару, телефон периодически выключался, потому что там было окало 40 градусов жары.Теперь Елена ждет следующий отпуск, чтобы покорить еще одну большую дорогу. Какую - пока не выбрала. Как говорит сама, в России еще много мест, куда она обязательно должна съездить.Ангелина Свищ, Андрей Синягин "Вести-Владимир"