Еще против троих членов тоталитарной секты возбуждено уголовное дело во Владимирской...

Еще против троих членов тоталитарной секты возбуждено уголовное дело во Владимирской области.Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность мужчин возрасте 54, 35 и 71 года.По версии следствия, они участвовали в деятельности экстремистского религиозного объединения «Свидетели Иеговы в г.Коврове». В то время как «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в его состав 395 местных организаций признаны экстремистскими и принято решение об их ликвидации.Напомним, что ранее сообщалось о задержании старейшины ковровской ячейки секты «Свидетели Иеговы». Они принимали участие в религиозных собраниях, организовывали их по указанию руководителя и выступали на них. А также выполняли функции служебных помощников, занимаясь привлечением новых адептов и пропагандистской работой, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов, СУ СК России по Владимирской области в отношении каждого из указанных лиц возбуждено уголовное дело.Фото: пресс-служба УФСБ по Владимирской области.