Земфира* осталась недовольна организацией ее выступления.

Земфира* осталась недовольна организацией ее выступления.После недавнего концерта в Казахстане Земфира* разразилась гневной тирадой в адрес организаторов, благодаря которым и стало возможно выступление. Певица, сделав публикацию в популярной социальной сети, дала понять, что возмущена качеством звука, освещением и иными техническими моментами.Организаторам пришлось объяснить и Земфире*, и публике, в чем была проблема. Представитель принимающей стороны Дана отметила, что, несмотря на свои ошибки, сотрудники каждый раз старались помочь как певице, так и ее команде, но в ответ получила лишь отвратительное отношение. "Каких-то деталей не доставало. Но мы не фыркали", – пишет девушка в своем телеграм-канале.Дана показала видео, на котором, по ее словам, запечатлена гримерка, в которой проводила время Земфира вместе со своей командой. Гримерка, судя по кадрам, превратилась в свинарник. На полу было разбросано много мусора. Это поразило организаторов."Мы точно никогда не забудем этот ваш приезд в Казахстан", – написала Дана, обратившись к Земфире*.Реакции Земфиры* на обнародованные организаторами кадры пока не поступало.* Земфира Рамазанова внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента, 10.02.2023