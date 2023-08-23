Группа добровольцев из Владимирской области пройдет обучение на базе подразделений Минобороны Во...

Группа добровольцев из Владимирской области пройдет обучение на базе подразделений МинобороныВо Владимире сегодня прошла очередная отправка добровольцев. На церемонии, приуроченной ко Дню Государственного флага, глава региона Александр Авдеев вручил медали солдатам, которые вернулись из зоны СВО.Разведчик, командиры мотострелков и минометчиков, механик-водитель БМП, добровольцы батальона БАРС-18. В лицо их знают только свои. Те, кто ждал дома. Кто был рядом на передовой. И те, кому они спасали жизни, рискуя собственными.Сергей, военнослужащий:- Раненных по минным полям под обстрелом вытаскивали. Отходит казачий полк. Нас - держать оборону. Стоять на месте. Ничего не бояться. Делать свое. Правда за нами.За полтора года с начала специальной военной операции десятки владимирских бойцов удостоены государственных наград. Трое - высшего звания "Герой России". И вот еще шестеро участников СВО получают медали "За отвагу" из рук губернатора. "Эти люди на деле доказали, что Владимирская область была и остается землёй героев", убежден Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Уверен, что те, кто сейчас подписал контракт и убывает сначала для подготовки, потом для службы в зоне специальной военной операции также получат всю необходимую поддержку. Как материальную, техническую, так и моральную.По следам старших товарищей отправляется новая группа добровольцев. Военнослужащим, подписавшим контракты, предстоит пройти обучение на базе подразделений Минобороны.Иван, доброволец:- Знаете, честно сказать, все друзья ушли. Жена, конечно, была против сначала, но потом все обосновалось, как говорится. И дочка не против. У меня принцип такой, надо защищать свою семью, во-первых. Своих родных. Людей, которые попадают в беду. Особенно, сейчас что на Украине творится это вообще беда. Это надо. Если не мы, то никто.Уррра! С богом, ребята!Дарья Давыдова. "Вести-Владимир".