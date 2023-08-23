Ранее судимый житель Муромского района получил новый срок.

Ранее судимый житель Муромского района получил новый срок. Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В 2022 году осуждённый вырастил коноплю и собрал «урожай». Злодей изготовил свыше 900 граммов наркотического средства. Одну часть запрещённого вещества он хранил дома, а другую держал в личном автомобиле.Суд приговорил наркоплантатора к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В законную силу приговор пока не вступил.