К длительному сроку лишения свободы приговорен во Владимирской области распространитель наркотиков...

К длительному сроку лишения свободы приговорен во Владимирской области распространитель наркотиков через тайники.Октябрьским районным судом Владимира установлено, что 20-летний мужчина получил от сообщника координаты размещения «тайника- закладки» с крупной партией наркотического средства. Он забрал содержимое и разложил его в тайниках ("закладках") в Октябрьском районе. И был задержан при новой попытке забрать наркотик из тайника.Ему назначено 8 лет строго режима, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Приговор не вступил в законную силу.Фото: https://www.pxfuel.com