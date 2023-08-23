Нутрициолог Анастасия Тодорова рассказала, что нужно для усвоения витаминов в организме.

Нутрициолог Анастасия Тодорова рассказала, что нужно для усвоения витаминов в организме.По словам специалиста, не имеет значения, какого происхождение витаминов – синтетическое или натуральное. И те, и другие могут не усваиваться организмом, если принимать их неправильно или не соблюдать дозы. Более того, если бездумно их употреблять, следуя логике "чем больше, тем лучше", можно и навредить.Анастасия Тодорова отметила, что лучше не принимать витамины на голодный желудок и не запивать их водой с лимонным соком. Оптимальное время для приема витаминов – утром во время завтрака, так как в этот период организм лучше всего все переваривает и усваивает.При этом нутрициолог добавила, что человек не сможет получать все витамины из пищи, невозможно наладить настолько сбалансированное питание. Именно поэтому, отмечает интернет-издание , синтетические витамины, содержащие активную добавку в чистом виде, – отличный способ "добрать" необходимую суточную дозу.