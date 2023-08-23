Впервые за долгое время Роман Костомаров снова вышел на лед. Зрители встречали спортсмена стоя.

Впервые за долгое время Роман Костомаров снова вышел на лед. Зрители встречали спортсмена стоя.Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров снова вышел на лед. Появление спортсмена зрители встретили громкими аплодисментами, почти все поднялись со своих мест.Роман предстал перед публикой на шоу Ильи Авербуха "Письма любви", который состоялся в курортном в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в момент выступления своей супруги Оксаны Домниной. Олимпийский чемпион впервые показался на публике после тяжелой болезни и ампутации конечностей, передает "Царьград"Серебряный призер Олимпиады 2018 в командных соревнованиях по фигурному катанию Александр Энберт рассказал, что считает поступок Костомарова волевым. "Конечно, произошло очень сильное и трогательное событие – Роман вышел на лед. Мало того, что это довольно сложно сделать эмоционально, потому что он только привыкает к новому своему состоянию, но это и действительно волевой поступок, который, думаю, для многих станет примером", — цитируют его СМИ.Ранее "Дни,ру" писали о том, что Роман Костомаров уже несколько месяцев учится жить и передвигаться с помощью протезов. Фигурист учится заново двигаться, и, судя по всему, сдаваться не намерен. На этот раз он начал бегать с новыми конечностями.