Наследник Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева влюбил в себя публику.

Наследник Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева влюбил в себя публику.В апреле этого года сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева исполнилось 10 лет. В этом возрасте мальчик демонстрирует влечение ко многим вещам, которые нравились его покойной матери. Не так давно Платон показал, как любит музыку. Он завел блог в интернете, где публикует видео своей игры на бас-гитаре. Народ оказался в восторге и поддержал ребенка знаменитостей в его начинаниях.А накануне Шепелев выложил кадры, на которых видно, как Платон кормит кроликов. Видно, что мальчик делает это с заботой и вниманием к животным. Любовь к братьям нашим меньшим у ребенка, очевидно, передалась от матери. Также нельзя не заметить, что мальчик смеется практически так же, как и его родительница. "У них одинаковые улыбки, маленькая копия", – обратила внимание одна из подписчиц Дмитрия.Кстати, раньше Шепелев старался оберегать сына от посторонних. Он не публиковал фото и видео с наследником. Но однажды Дмитрия все-таки показал народу повзрослевшего сынишку, который в тот самый миг влюбил в себя всех своей обаятельностью и красотой.Напомним, Жанна Фриске скончалась, когда ее сыну было всего два года. Знаменитость похоронена на Николо-Архангельском кладбище.