Всего за неделю во Владимирской области было зафиксировано 77 преступлений с применением «высоких технологий».

Всего за неделю во Владимирской области было зафиксировано 77 преступлений с применением «высоких технологий». Аферисты отняли у доверчивых граждан около 13 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.Так, 19 августа в полицию обратилась 51-летняя жительница Владимира. Дама рассказала, что ей позвонил незнакомец и назвался специалистом портала госуслуг. Он напугал женщину, поведав о неких злоумышленниках, которые воспользовались личным кабинетом потерпевшей и пытаются оформить справки для получения кредита.Злодей уговорил обескураженную жертву следовать всем его инструкциям. Для начала она перевела на неизвестный счёт 76 тыс. рублей. А потом женщине позвонил ещё один мошенник, представившийся следователем и посоветовавший соблюдать все рекомендации первого афериста. В результате потерпевшая взяла в банке миллион рублей и отдала преступникам.Сегодня по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищет полиция.