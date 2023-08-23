Его пустят в августе и сентябре в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки. Поезд №235/236 отправляется из Москвы 24, 28 и 30 августа, 1, 3, 5, 7, 11, 13, и 15 сентября в 09:05, прибудет в Нижний

Его пустят в августе и сентябре в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки. Поезд №235/236 отправляется из Москвы 24, 28 и 30 августа, 1, 3, 5, 7, 11, 13, и 15 сентября в 09:05, прибудет в Нижний Новгород в 13:57. Из Нижнего Новгорода скорый поезд отправится в эти же даты в 16:43 и прибудет