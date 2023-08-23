Показатель заболеваемости населения острыми респираторными инфекциями повысился на 6,5%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В лечебные учреждения обратилось 4 113 человек, из

Показатель заболеваемости населения острыми респираторными инфекциями повысился на 6,5%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В лечебные учреждения обратилось 4 113 человек, из них во Владимире –1 464. В сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах. В лабораториях провели около 100 исследований. Среди положительных находок – риновирусы и баковирусы, 33 случая