На владимирские маршруты вышли четыре новейшие троллейбусы с кондиционером Их закупили этим летом,...

На владимирские маршруты вышли четыре новейшие троллейбусы с кондиционеромИх закупили этим летом, сообщает пресс-служба мэрии.Накануне общественный транспорт прошел предэксплуатационную подготовку и сегодня уже развозит пассажиров по маршрутам 1, 5, 7 и 8. Как отметил главный инженер "Владимипассажиртранс", новые белорусские машины более комфортные (внутри кондиционер, на полу антискользящий настил, есть откидная аппарель для маломобильных граждан) и экономичнее (расходуют на 40 процентов меньше электроэнергии, чем их "коллеги" по парку). Вместимость каждого - сто человек.Работа по обновлению троллейбусного подвижного состава продолжится.