Народные приметы: 24 августа. Почему в день Фёдора и Василия запрещено зажигать в доме неосвященные...

Народные приметы: 24 августа. Почему в день Фёдора и Василия запрещено зажигать в доме неосвященные в церкви свечи.24 августа 2023 года проходит народный праздник Евпатий Коловрат. Евпатий Коловрат — русский богатырь, который жил в XIII веке, легендарный герой времён нашествия на Русь хана Батыя.Ещё в этот день почитается память преподобномучеников Феодора и Василия Печерских. Поэтому также отмечается день Фёдора и Василия. Феодор всё своё богатство раздал нищим, удалился в монастырь и жил в Варяжской пещере. Много лет провел он в строгом воздержании, но потом начал сильно скорбеть о розданном имении. Утешить его смог святой Василий, живший вместе с ним в келии.Что можно делать 24 августа 2023 года?Хорошей приметой считалось увидеть во сне, в ночь со среды на четверг белого коня — к невероятной удаче.Вообще подобный сон в эту ночь скажет о том, что ваши помыслы чисты и что фортуна не упустит возможности вознаградить вас за это.К этому времени созревает облепиха, поэтому все отправлялись на её сбор. Её перетирали с сахаром, сушили, делали из неё варенье. Эта солнечная ягода обладает многими полезными свойствами. Она улучшает обмен веществ, замедляет процесс старения, снимает воспаление и помогает в заживлении ран. Её применяют при лечении язв желудка и кишечника, гастрите, болезнях сердца, различных кожных заболеваниях.Считалось, что святые Феодор и Василий покровительствуют в этот день уходу за домашней живностью. Женщинам советовали вычесывать кошек и собак, а из собранной шерсти изготавливать пояса, талисманы и обереги.Что нельзя делать 24 августа 2023 года?Не рекомендуется в день ходить на рыбалку. Утопленники могут затащить рыбака в воду. Наши предки по этой причине вовсе не ходили к водоемам в этот день.Запрещено в день Федора и Василия зажигать в доме неосвященные в церкви свечи. Считается, что их пламя может принести неприятности и несчастья – ссоры родственников, разногласия супругов, бедность, голод, а также измены и обманы близких людей.Народные приметы на 24 августа 2023 годаКрасный или алый восход — к ветру и дождливой погоде.Дождь во время восхода солнца — непогода затянется на несколько дней.Туман над водой стелется — к солнечным дням.Роса выпала на закате — завтра утром будет ясно и тепло.Орехов много уродилось — к морозной зиме с вьюгами.Мало грибов в этом году — зима предстоит холодная.Фото pxfuel.com