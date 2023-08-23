Новый мост через Оку на М-12 во Владимирской области прошел испытания. Как проверяли прочность ...

Новый мост через Оку на М-12 во Владимирской области прошел испытания.Как проверяли прочность сооружения, расскажет Александр Сыпченко.Александр Сыпченко:- Белые, синие и красные самосвалы, груженные под завязку, встают на контрольные точки. По ним геодезист и будет измерять прогиб сооружения, который образуется в ходе испытаний.Статические и динамические тесты должны ответить на главный вопрос- соответствует ли смонтированный объект изначальному проекту. Показания электронного тахеометра сразу же передают по рации специалисту по диагностике искусственных сооружений Екатерине Мандрабуре. Она и принимает решение о готовности объекта к максимальной нагрузке.Екатерина Мандрабура, начальник отдела диагностики искусственных сооружений ООО "Автодор-Инжиниринг":- Ставятся в различные положения и в статике, в неподвижном когда она останется замеряем различные параметры, перемещение, напряжение различных элементов сооружения, а динамика- это при проезде нагрузки снимаются динамические характеристики.15 самосвалов с щебнем - это более пятисот тонн- максимальная нагрузка. Высокоточные датчики контролируют каждый миллиметр деформации мостовых конструкций. 25 контрольных точек расположены по всей длине сооружения, а это почти полтора километра. Чтобы измерить показатели на каждом участке, специалистам понадобится 2 дня.Виталий Шмаров, руководитель проектного офиса М-12 ГК "Автодор":- Рассматриваются различные схемы загружения по итогам которых с помощью приборов и датчиков определяются напряженно-деформирующее состояние конструкции и есть возможность оценить фактическое состояние, соответствует ли расчетным значениям))Мост через Оку стал экспериментальной площадкой для тестирования новых технологий, рассказывает руководитель стройки Даулет Сизо. 34-х парная вантовая система больше, чем наполовину собрана из отечественных компонентов. С учетом технологий, оборудования для монтажа и программных продуктов объем импортозамещения здесь превысил 70%. В ближайшие несколько лет возводимые в России мосты, будут полностью отечественного производства.Даулет Сизо, заместитель руководителя проекта:- Единственный вантовый мост на трассе М-12 "Москва-Казань". Это один из уникальных мостов на этой трассе, длина пролетного строения здесь 254 метра, пилоны высотой 90 метров.Пропускная способность переправы составит 40 тысяч автомобилей в сутки. В том что движение по всем 4 полосам будет открыто уже в начале сентября специалисты "Автодора" не сомневаются. Испытания показали - мост через Оку способен выдержать любую нагрузку.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв Вести-Владимир