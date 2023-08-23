Певица высказалась о смерти Тото Кутуньо, с которым ей довелось в свое время работать вместе.

Певица высказалась о смерти Тото Кутуньо, с которым ей довелось в свое время работать вместе.Как известно, последние месяцы выдались для Дианы Гурцкая по-настоящему тяжелыми. 20 мая артистка потеряла мужа Петра Кучеренко, с которым прожила в абсолютной гармонии почти два десятка лет. После кончины супруга обычно улыбчивая и жизнерадостная певица пропала с радаров. Говорили, что звезда так убита горем, что не в силах ни общаться, ни принимать соболезнования.Все это время многочисленным поклонникам оставалось лишь догадываться, как чувствует себя артистка. А теперь она наконец вышла на связь. Однако повод для этого оказался отнюдь не радостным. Накануне мир поразила новость о кончине легендарного итальянского певца Тото Кутуньо. Диана Гурцкая решила высказаться о трагедии, ведь не только лично знала артиста, но и работала с ним.Овдовевшая певица прервала молчание после смерти коллеги и пообщалась с журналистами. В беседе Гурцкая призналась, что всегда считала Кутуньо легендой и восхищалась его талантом. Однажды артистка выступала с итальянским коллегой на одной сцене – они исполнили вместе композицию Solo Noi. По словам знаменитости, этот опыт стал для нее очень важным и запоминающимся."И для меня работа с ним – большая школа, невероятный опыт. Это невосполнимая утрата для мира музыки", – высказалась Диана Гурцкая.Ранее "Дни.ру" , чтоДиана Гурцкая провела 40 дней на кладбище после смерти мужа.