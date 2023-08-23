Выполнено 3,5 тысячи рейсов.

Выполнено 3,5 тысячи рейсов.Интерес москвичей к речному электротранспорту продолжает расти, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он отметил, что самой популярной точкой отправления остается причал Киевский: 40% поездок совершили именно оттуда.За два месяца электросуда совершили более 135 тысяч поездок и прошли свыше 25 тысяч километров. В июле флот пополнился судном "Химка".Ликсутов анонсировал открытие новых остановок по мере готовности инфраструктуры. По его словам, до конца текущего года планируется запуск второго маршрута."Он улучшит транспортную доступность районов юга и юго-востока столицы. Мы продолжаем развивать регулярные речные маршруты по поручению мэра Москвы", — цитирует Ликсутова портал mos.ru.В рамках подготовки к открытию второго маршрута установили четыре плавучих причала, включая ЗИЛ, Автозаводский мост и Кленовый бульвар. Платформы изготовлены из высокопрочной стали.В столице 20 июня первый в мире регулярный маршрут электрического речного транспорта. Суда курсируют по Москве-реке между причалами "Киевский" и "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной.