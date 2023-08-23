Семенович откровенно поговорила с поклонниками. Звезда переживает не самые легкие времена.

Семенович откровенно поговорила с поклонниками. Звезда переживает не самые легкие времена.Анна Семенович производит у поклонников впечатление жизнерадостного человека, который всегда в добром расположении духа. Однако не все в жизни экс-солистки "Блестящих" настолько радужно.Недавно незамужнюю артистку настиг кризис. Сама певица отмечает, что с личной жизнью и отсутствием детей он никак не связан.Семенович сделала откровенное признание перед поклонниками: она лишь недавно выкарабкалась из эмоциональной ямы. Справиться с хандрой знаменитости помогла особая система, позволяющая ей в два счета вернуться к выступлениям и гастролям.Семенович регулярно взаимодействует с людьми, но, как выяснилось, она просто обожает тишину и всегда выбирает одиночество. Самым верным для себя способом вернуться в норму в кратчайшие сроки она считает нахождение наедине со своими мыслями."Мне достаточно побыть одной и помолчать. Только тогда все проходит", — цитирует звезду . Семенович подчеркнула, что редко сталкивается с таким состоянием. Она привыкла замечать в жизни только хорошее.