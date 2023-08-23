Интернет-торговля прочно закрепилась в нашей жизни, однако с ее развитием обнаружилась масса подводных камней.

Интернет-торговля прочно закрепилась в нашей жизни, однако с ее развитием обнаружилась масса подводных камней. В особенности это касается крупных цифровых площадок, именуемых в народе маркетплейсами. Об их законодательном регулировании и перспективах развития бизнеса шла речь на межобластном «круглом столе», организованном партией «Новые люди» в Ивановской области.Цифровые трудностиВ дискуссии приняли участие депутат Государственной Думы России, заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» Александр Демин, уполномоченные по правам предпринимателей Ивановской и Владимирской областей Александр Шорыгин и Алла Матюшкина, а также представители Федеральной антимонопольной службы России и бизнес-сообщества двух областей.Темой «круглого стола» стали актуальные проблемы и необходимость законодательного регулирования цифровых платформ.Открывая дискуссию, бизнес-омбудсмен Ивановской области Александр Шорыгин обозначил основные проблемные точки, с которыми сталкиваются предприниматели, которые взаимодействуют с известными в России маркетплейсами. Таких предпринимателей на современном языке называют сейлерами.Шорыгин уточнил, что представляемый им регион давно уже стал одним из лидеров цифровой торговли, в которой задействованы более шести тысяч бизнесменов, а годовой оборот исчисляется пятью миллиардами рублей. Причем это еще не предел – нынешний год обещает быть более «урожайным». В принципе интернет-бизнес получил огромный толчок в годы пандемии коронавируса, и продолжает развиваться по сей день.Вместе с тем, именно возросшее число участников этой сферы приводит к частым сбоям в работе и, как следствие, к конфликтным и спорным ситуациям, которые приходится разрешать бизнес-омбудсменам регионов.Так, нередко маркетплейсы в одностороннем порядке изменяют договор в сейлером по принципу «не нравится, не работай», ставя последних в заведомо невыгодные условия. А иной раз случается блокировка полученных за товар средств, которые в итоге не доходят до предпринимателей. Это негативно сказывается на производственных процессах и осуществлении различных выплат – от кредитов до налогов. Кроме того, сейлеры жалуются на необоснованный рост тарифов маркетплейсов и необходимость предоставления персональных данных покупателей. И этот список можно продолжить.Тревожнее всего бизнесменам от того, что на нынешнем этапе развития фактически отсутствует какая-либо страховка от закрытия маркетплейса. Ведь с учетом аккумулирования на цифровой площадке огромных денежных сумм, в подобной ситуации рискуют обанкротиться десятки компаний, работающих на маркетплейсе. Ведь зачастую сейлеры предлагают свои товары исключительно в интернет-пространстве, фактически отдавая себя в руки цифрового гиганта.Сетевой эффектИменно поэтому Госдума России недавно приняла ряд поправок в закон «О защите прав потребителей», которые вступают в силу уже с 1 сентября текущего года. Об особенностях этих поправок рассказала уполномоченный по правам предпринимателей Владимирской области Алла Матюшкина.Она отметила, что не только сейлеры, но и, в первую очередь, рядовые потребители нередко сталкиваются с несправедливыми и непонятными ценниками на маркетплейсах. В качестве примера она привела собственную ситуацию, когда на днях пыталась выбрать через цифровой магазин обычный шампунь. Как выяснилось, его стоимость на разных платформах отличалась в три раза.- Одно дело, когда мы готовы переплатить 10 рублей за удобство, и совсем другое переплачивать в три раза. Это вызывает желание отправиться в розничный магазин возле дома и узнать, сколько же на самом деле стоит этот товар, - говорит Алла Матюшкина. – Поэтому потребитель не видит реалистичной картины.Однако с 1 сентября ситуация изменится. Во всяком случае, в теории. Впрочем, коснется это только крупных игроков в среде маркетплейсов, которым поправки запретят злоупотреблять доминирующим положением на рынке цифровых платформ.Это такие площадки, которые могут влиять на условия товарооборота, отказывать в размещении предпринимателям, а также владеют не менее чем 35 процентами доли всех продаж на рынке маркетплейсов.В этой связи законодатель вводит в закон понятие «сетевого эффекта», под которым понимается вовлеченность в тот или иной макретплейс покупателей и сейлеров. Чем их больше, тем больше возможностей для торговли и покупок, включая различные скидки и бонусные программы. Однако больше и возможностей для злоупотреблений, с которыми теперь будут бороться компетентные органы.В дело вступает ФАСПо словам Аллы Матюшкиной, первая реакция интернет-бизнеса на поправки оказалась отрицательной, однако именно ожидание положительного сетевого эффекта эту отрицательность сгладила. В то же время, сами предприниматели-сейлеры встретили изменения почти с радостью.- Мы живем в мире, который постоянно ускоряется, и только цифровые платформы дают бизнесу возможность двигаться дальше. И если раньше мы долго и нудно оформляли кредиты, то теперь можем зайти в личный кабинет и быстро получить необходимые меры поддержки. Поэтому у нас будет развиваться цифровая торговля и все, что с ней связано, - объяснила бизнес-омбудсмен.При этом новшества в законодательстве будут применяться в случаях, когда доминирующие маркетплейсы действительно станут вести себя недобросовестно. Отныне им будет запрещено устанавливать слишком низкие или завышенные цены на товары, убирать товары из обращения, создавая предпосылки к повышению их стоимости, без причин устанавливать разные цены на одни и те же вещи, отказывать без оснований в заключении договора и навязывать собственные, невыгодные условия. Кроме того, под запрет попадут действия по запрету или созданию сложностей по выходу из маркетплейса.Во всех подобных ситуациях в дело будет вступать Федеральная антимонопольная служба России, и пресекать нарушения. По мнению Аллы Матюшкиной, в итоге права потребителей и предпринимателей-сейлеров окажутся не нарушены.Наконец, это даст возможность вести конструктивный диалог с самими маркетплейсами, которым придется принимать новые правила игры.Кстати, во Владимирской области цифровые площадки развиваются весьма быстро, и в скором времени один из крупнейших маркетплейсов откроет в регионе громадный складской комплекс в 300 тысяч квадратных метров.По мнению участников «круглого стола», открытие столь крупного комплекса даст предпринимателям отличный инструмент для продвижения своих товаров.Важен диалогВместе с тем, следует уделить внимание и правам самих маркетплейсов, ведь зачастую из права нарушаются не меньше. Поэтому их мнение очень важно для выстраивания эффективной работы.Поэтому Александр Демин выразил уверенность, что в вопросе деятельности цифровых торговых площадок необходимо не только императивное государственное вмешательство, но и открытый диалог.- Важно, чтобы был достигнут консенсус, и площадка Госдумы вполне может подойти для такой дискуссии, - уверен парламентарий. – Ведь хотелось бы защитить и маркетплейсы, которые зачастую несут огромные издержки, страдают от огромного числа мошенников и терпят большие убытки. Ведь поэтому они и перестраховываются за счет добросовестных покупателей.Таким образом, полагает Александр Демин, необходимо придерживаться принципа объективности и взвешенности, и давать возможность цифровой площадке понимать, что ее не обманут.- Маркеплейс – это один из простейших выходов, чтобы развить свое дело и увеличить продажи, - отметил депутат.По итогам было решено, что в Государственной Думе Российской Федерации будет проработан вопрос о проведении большой дискуссии между бизнес-сообществом и маркетплейсами. Очевидно, что в ходе конструктивной беседы можно решить ряд спорных вопросов и в конечном итоге улучшить жизнь простых потребителей.Руководитель Владимирского регионального отделения «Новых людей» Данил Котлер отметил, что Владимирская область, как и Ивановская, значительно вовлечена в процесс торговли на маркетплейсах. Развитие торговых площадок дает рабочие места, возможности и инструменты местным предпринимателям продвигать свой товар, свой бизнес. Поэтому нужно отслеживать действующее законодательство для того, чтобы все предприниматели находились в равных условиях, имели возможность получить поддержку и помощь от государства.