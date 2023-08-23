Помещен под домашний арест изготовитель начинки для шаурмы, которой отравились более ста жителей...
Помещен под домашний арест изготовитель начинки для шаурмы, которой отравились более ста жителей Владимира,
По версии следствия, что в период времени с 2021 года по 17 августа 2023 года он по месту своего жительства, изготавливал мясную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности. И сбывал ее в точки общественного питания, расположенные на территории Ленинского района Владимира.
В результате действий Ш. в период с 17 по 19 августа 2023 года с признаками пищевого отравления госпитализировано не менее 35 человек. Сейчас они находятся в состоянии различной степени тяжести.
Постановлением Ленинского районного суда г.Владимира в отношении Ш. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца по 18 октября 2023 года включительно.
Напомним, что сегодня Октябрьским судом административно приостановлена работа двух пунктов общественного питания, на 80 суток в каждом из них. Кроме того, индивидуальному предпринимателю Д. назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток в трех пунктах общественного питания на территории Ленинского района.
Постановления судов в законную силу не вступили.
А накануне в Подмосковье задержан поставщик мяса для шаурмы, которым, предположительно отравились более сотни жителей. Было госпитализировано 67 отравившихся, в том числе 16 детей.