Помещен под домашний арест изготовитель начинки для шаурмы, которой отравились более ста жителей...

Помещен под домашний арест изготовитель начинки для шаурмы, которой отравились более ста жителей Владимира,По версии следствия, что в период времени с 2021 года по 17 августа 2023 года он по месту своего жительства, изготавливал мясную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности. И сбывал ее в точки общественного питания, расположенные на территории Ленинского района Владимира.В результате действий Ш. в период с 17 по 19 августа 2023 года с признаками пищевого отравления госпитализировано не менее 35 человек. Сейчас они находятся в состоянии различной степени тяжести.Постановлением Ленинского районного суда г.Владимира в отношении Ш. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца по 18 октября 2023 года включительно.Напомним, что сегодня Октябрьским судом административно приостановлена работа двух пунктов общественного питания, на 80 суток в каждом из них. Кроме того, индивидуальному предпринимателю Д. назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток в трех пунктах общественного питания на территории Ленинского района.Постановления судов в законную силу не вступили.А накануне в Подмосковье задержан поставщик мяса для шаурмы, которым, предположительно отравились более сотни жителей. Было госпитализировано 67 отравившихся, в том числе 16 детей.